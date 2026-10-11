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Регионы России

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Европейский сектор развлечений адаптируется к снижению потока туристов

Европейский сектор развлечений адаптируется к снижению потока туристов

Сектор развлечений в Европе в третьем квартале 2026 года показал новый тренд: несмотря на снижение спроса, доходы оказались рекордно высокими благодаря увеличению цен на билеты.

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