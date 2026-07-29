Новые контейнеры и запуск завода: в Республике Алтай обсудили ситуацию с ТКО

В Горно-Алтайске обсудили ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Здесь продолжается работа над заключением контрактов на содержание контейнерных площадок и ликвидацию несанкционированных свалок, на что выделено 151,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
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