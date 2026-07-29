НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Новые контейнеры и запуск завода: в Республике Алтай обсудили ситуацию с ТКО

Новые контейнеры и запуск завода: в Республике Алтай обсудили ситуацию с ТКО

В Горно-Алтайске обсудили ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Здесь продолжается работа над заключением контрактов на содержание контейнерных площадок и ликвидацию несанкционированных свалок, на что выделено 151,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии