Военное обозрение

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Артиллерия эпохи Ренессанса от Ф. и Л. Функен

Артиллерия эпохи Ренессанса от Ф. и Л. Функен

Транспортировка тяжелых орудий в то время представляла большую проблему. Но те же самые мортиры на небольшое расстояние перекатывали на приделанных к их лафетам колесах.

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