Глава Минобороны РФ Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск

Руководитель министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск, заслушал доклады по текущей обстановке в зоне специальной военной операции (СВО).
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