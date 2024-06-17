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Глава Минобороны РФ Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск

Глава Минобороны РФ Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск

Руководитель министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск, заслушал доклады по текущей обстановке в зоне специальной военной операции (СВО).

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