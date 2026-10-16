Гражданам стран ЕАЭС с 1 июля 2027 года для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение, которое оформляется бесплатно не позднее чем за 72 часа до поездки и действует 180 дней.
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