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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-скаут «Тоттенхэма» о 38+12 млн евро за Коло-Муани: «Он ничего не показал, едва попадал в состав «шпор», его не взяли на ЧМ. Но это рынок. В «Юве» ему будет легче»

Бывший старший скаут «Тоттенхэма» Брайан Кинг считает, что « Ювентус » переплатил за Рандаля Коло-Муани .

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