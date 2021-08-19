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Какие «подарки» России забрали себе союзные республики СССР

Какие «подарки» России забрали себе союзные республики СССР

 «Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой “великой” нации должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически… Нужно возместить, так или иначе, своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством “великодержавной” нации».

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Жорж Милославский
...а Байконур?
Геннадий
Да, Байконур! Всего не перечислишь!!!
Людмила Пименова
Короче, разбазарили страну, завоеванную и построенную предками
Геннадий
"России на каждый рубль произведённой продукции оставлялось только 67 копеек."... и после всего этого, они "хвост поднимают"!!!???
Геннадий
Автору СПАСИБО!
Аристов Игорь Михайлович
У человека есть СЕРДЦЕ и оно качает кровь в каждую клеточку. При этом организм всегда един и по другому он существовать не может.
Аристов Игорь Михайлович
У человека есть СЕРДЦЕ и оно качает кровь в каждую клеточку. При этом организм всегда един и по другому он существовать не может.
Аристов Игорь Михайлович
А в стране - поют одно, а делают другое...
Аристов Игорь Михайлович
А в стране - поют одно, а делают другое...
afr50
До сих пор они требуют дотаций... а Россия Даёт... пора уже и о своём населении подумать.., В России люди тоже хотят кушать и хорошо жить...

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