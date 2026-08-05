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Силовики проводят проверку по факту трудоустройства в ГИТИС детей экс-ректора

Силовики проводят проверку по факту трудоустройства в ГИТИС детей экс-ректора

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов Проверка по факту трудоустройства детей бывшего ректора Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григория Заславского и обоснованности выплаты им заработной платы проводит правоохранительные структуры, сообщили 5 августа "Известия".

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