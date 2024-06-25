Xbox, по слухам, готовится к приобретению еще одной крупной игровой студии в 2024 годуЛинейка игр от первого лица Xbox сейчас как никогда велика благодаря приобретению таких крупных студий, как Bethesda, Activision и других.
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