Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Казах выдвинул требование русским: "Вам необходимо заткнуться"

Казах выдвинул требование русским: "Вам необходимо заткнуться"

В различных соцсетях то и дело всплывают, например, видео с языковыми скандалами в Казахстане, а в адрес России и русских нередко звучат угрозы и проклятия.

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Комментарии
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Рафаэль Серажидинов
Сказочный долбоеб!!!
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17 час.
Владимир Молодовский
Да эта гнида жертва неудачного аборта.
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13 час.
Владимир Грачев
Когда появтся сообщения о том, что государственные органы Казахстана берут в оборот таких граждан, которые оскорбляют Россию, её граждан, и дают им реальные сроки, то только тогда можно с осторожностью подумать о том, что Казахстан не на словах, а на деле старается оправдать, что она &quot;союзник&quot; России. В современном мире истинные помыслы стран определяются не словами, а делами. А действительность показывает расхождение между словами о братских, союзнических отношениях с Россией и делами, которые каждодневно происходят в Казахстане, когда сторонники союза России и Казахстана сидят в тюрьме, а сторонники России, воевавшие против нацистской Украины преследуются, когда производится поддержка нацистского режима, а не  народов Донбасса.
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12 час.

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