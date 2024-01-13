Казах выдвинул требование русским: "Вам необходимо заткнуться"

Владимир Грачев

Когда появтся сообщения о том, что государственные органы Казахстана берут в оборот таких граждан, которые оскорбляют Россию, её граждан, и дают им реальные сроки, то только тогда можно с осторожностью подумать о том, что Казахстан не на словах, а на деле старается оправдать, что она "союзник" России. В современном мире истинные помыслы стран определяются не словами, а делами. А действительность показывает расхождение между словами о братских, союзнических отношениях с Россией и делами, которые каждодневно происходят в Казахстане, когда сторонники союза России и Казахстана сидят в тюрьме, а сторонники России, воевавшие против нацистской Украины преследуются, когда производится поддержка нацистского режима, а не народов Донбасса.