Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон: Поражение ВСУ приведет к ликвидации НАТО в нынешнем виде

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон дал интервью бывшему парламентарию и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале, где заявил, Россия победит, а Североатлантический альянс исчезнет в том образе, каким мы его знаем.