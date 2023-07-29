РИАП "АПРАЛ" МТ

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Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон: Поражение ВСУ приведет к ликвидации НАТО в нынешнем виде

Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон: Поражение ВСУ приведет к ликвидации НАТО в нынешнем виде

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон дал интервью бывшему парламентарию и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале, где заявил, Россия победит, а Североатлантический альянс исчезнет в том образе, каким мы его знаем.

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