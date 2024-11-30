Ребенок попался на уловку мошенников в Приморье

В Приморском крае 9-летняя девочка попалась на уловку мошенников и перевела им денежные средства. Щлоумышленники втерлись в доверие к ребенку через онлайн-игры, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу полиции Приморья.
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