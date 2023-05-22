Федеральное агентство новостей №1

7 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Собколова
    Выглядел как шут при своре "короля".«Не прошел провер...
  • Александр
    Странно было слышать, что наши начали "выдавливать" ДРГ обратно на Украину, а окружить и уничтожить, не?В соцсетях публик...
  • Валерий Ворожищев
    Всё идёт к завершению украинского вопроса. Зеленскому  уже нет места дома, вот он и "путешествует" по миру.«Зеленский покину...

ВСУ обстреляли из миномета село Хоромное Климовского района Брянской области

ВСУ обстреляли из миномета село Хоромное Климовского района Брянской области

ВСУ обстреляли из миномета село Хоромное Климовского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх