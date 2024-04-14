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Парижский вьюн. Почему президент Франции так часто противоречит сам себе

Парижский вьюн. Почему президент Франции так часто противоречит сам себе

20 марта 2,1K прочитали Выборы закончились, и пришло время поговорить о том, что происходит вне России, но прямо касается нашей страны.

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Эльвира Величутина
Макрон ведет себя как городской дурачок.
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