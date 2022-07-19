Фуд-корты могут стать заменой кинотеатрам и фитнесу в ТЦ

В торговых центрах городов Российской Федерации из-за ухода большого числа магазинов, ресторанов и фитнес-залов освободились площади, которые, скорее всего, займут фуд-корты, поскольку кинотеатрам и фитнес-залам не по зубам новые условия аренды.