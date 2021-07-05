ООО «Орен-Карт» - новый участник национального проекта «Производительность труда»

«Производительность труда» - национальный проект, который направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе России.
«Производительность труда» - национальный проект, который направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе России.
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