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ООО «Орен-Карт» - новый участник национального проекта «Производительность труда»

ООО «Орен-Карт» - новый участник национального проекта «Производительность труда»

«Производительность труда» - национальный проект, который направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе России.

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