Причину смерти детей под Красноярском установят через месяц, заявили в СК

Заключение, в котором окончательно установят причину смерти детей, отравившихся в селе Красная Сопка Красноярского края, будет готово через месяц, заявил представитель регионального управления СК РФ 26 сентября РИА Новости.
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