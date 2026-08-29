Тг-каналы сообщают, что лидер "Справедливой России" 73-летний Сергей Миронов вышел из предвыборной кампании из-за "небольшой травмы". Издание "Сибэксп...

Тг-каналы сообщают, что лидер "Справедливой России" 73-летний Сергей Миронов вышел из предвыборной кампании из-за "небольшой травмы".
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