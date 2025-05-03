Выставка «Хранители города» расскажет о спасении архитектуры Москвы в военные годы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил о тематической выставке, посвященной Великой Отечественной войне, которая откроется 7 мая на корпоративной площадке Департамента градостроительной политики «Пространство» .
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