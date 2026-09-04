Europe Gas Prices Head for Fourth Straight Weekly Gain

European benchmark natural gas prices on Friday headed for their fourth consecutive weekly gain as the re-escalation in the Middle East dampened hopes that LNG flows from the Strait of Hormuz could normalize soon.
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