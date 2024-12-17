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Избранный президент США Трамп не приглашал Зеленского на инаугурацию

Избранный президент США Трамп не приглашал Зеленского на инаугурацию

Дональд Трамп заявил, что пока не приглашал на свою инаугурацию Владимира Зеленского.Новоизбранный президент США Дональд Трамп не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию, заявил политик на первой пресс-конференции после победы на выборах.

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