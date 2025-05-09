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Президент Бразилии намерен способствовать мирному решению конфликта на Украине

Президент Бразилии намерен способствовать мирному решению конфликта на Украине

Бразилия готова приложить усилия для содействия мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

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