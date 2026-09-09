Нефть Brent превысила 100 долларов за баррель 9 сентября

В последний раз цена на нефть Brent превышала отметку в 100 долларов за баррель 24 июля. Стоимость октябрьского фьючерса на нефть WTI также выросла, достигнув 94,68 доллара за баррель.
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