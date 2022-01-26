Сотрудники ГИБДД Красногвардейского района приняли участие в педагогических совещаниях в дошкольных учреждениях

В детском саду «Солнышко» и «Родничок» пгт. Красногвардейское состоялось педагогическое совещание, в котором приняла участие инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому районуНаталья Ольшевская.