Лента новостей Крыма

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...А как там? https://www.shkolazhizni.ru/family/articles/106914/СТВ-Рейд: свалка ...
  • geo1804
    у многих студентов ( в отличие от....... )  фин. вопрос не решёнУченый призвал ст...
  • Анатолий
    Симферополь, 25 января. Крыминформ. Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) в апелляционном порядке подтверд...Апелляционный суд...

Сотрудники ГИБДД Красногвардейского района приняли участие в педагогических совещаниях в дошкольных учреждениях

Сотрудники ГИБДД Красногвардейского района приняли участие в педагогических совещаниях в дошкольных учреждениях

В детском саду «Солнышко» и «Родничок» пгт. Красногвардейское состоялось педагогическое совещание, в котором приняла участие инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому районуНаталья Ольшевская.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх