Нескучные технологии

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Топ-10 самых надежных машин в России: рейтинг за последние 10 лет

Топ-10 самых надежных машин в России: рейтинг за последние 10 лет

В России было проведено исследование, которое определило самые надежные автомобили последних лет. Оно основано на оценках российских водителей, которые учитывали дизайн экстерьера, надежность и безопасность автомобилей, выпущенных за последнее … .

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