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"Гадюки" опять на троне. Норвежский "Вайперс" второй год подряд выиграл Лигу чемпионов.

"Гадюки" опять на троне. Норвежский "Вайперс" второй год подряд выиграл Лигу чемпионов.

Финальные выходные женской Лиги чемпионов завершились ярчайшим финалом "Дьёра" и "Вайперс" из Кристиансанда.

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