"Гадюки" опять на троне. Норвежский "Вайперс" второй год подряд выиграл Лигу чемпионов.

Финальные выходные женской Лиги чемпионов завершились ярчайшим финалом "Дьёра" и "Вайперс" из Кристиансанда.
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