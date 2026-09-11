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Преступники ударили Доннарумму кастетом и били его беременную девушку во время ограбления квартиры в Париже в 2023-м. Для трех обвиняемых запросили 6-10 лет тюрьмы

Появились новые подробности ограбления дома Джанлуиджи Доннаруммы в Париже. Напомним, в июле 2023 года в квартиру голкипера «Ман Сити», тогда выступавшего за «ПСЖ», проникли несколько человек.

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