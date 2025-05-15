В Новосибирске созданы лучшие условия для желающих поступить на военную службу

Как рассказал военный комиссар Новосибирской области – полковник Евгений Кудрявцев, каждый день в специализированном пункте отбора на военную службу по контракту кипит работа, здесь практически за один день желающие могут пройти все необходимые для заключения контракта процедуры.
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