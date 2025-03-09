Приговоренный к казни азотом в Луизиане попросил о более гуманном методе

Заключенный Джесси Хоффман-младший, которому предстоит стать первым казненным с использованием азота в Луизиане, обратился в суд с просьбой изменить метод приведения приговора в исполнение на более гуманный, сообщает Associated Press.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии