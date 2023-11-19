ГУР Украины отрицает информацию о переходе летчика ВСУ на сторону России

Спикер Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что информация агентства ТАСС о переходе летчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую сторону является «информационно-психологической операцией».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии