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ГУР Украины отрицает информацию о переходе летчика ВСУ на сторону России

ГУР Украины отрицает информацию о переходе летчика ВСУ на сторону России

Спикер Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что информация агентства ТАСС о переходе летчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую сторону является «информационно-психологической операцией».

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