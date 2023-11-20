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Кейн забил 49-й гол в 2023 году и обошел Холанда. У Харри 16 мячей в 9 последних играх за Англию и «Баварию»

Кейн забил 49-й гол в 2023 году и обошел Холанда. У Харри 16 мячей в 9 последних играх за Англию и «Баварию»

Форвард сборной Англии сравнял счет в игре с Северной Македонией на 59-й минуте. Начиная с 17 октября нападающий отличился в каждом матче в составе национальной команды и «Баварии».

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