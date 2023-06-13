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Sohu: Россия совершила хитрый маневр для получения долга от США

Sohu: Россия совершила хитрый маневр для получения долга от США

Авторы китайского издания «Sohu» объяснили хитрый манёвр, который совершила Россия, чтобы получить долги от Соединённых Штатов.

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