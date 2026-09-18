НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

120 подписчиков

Производство начинается с людей: как на НКНХ передают опыт и развивают технологи

Производство начинается с людей: как на НКНХ передают опыт и развивают технологи

На нефтехимическом производстве надежность зависит не только от оборудования, но и от знаний людей. Старший менеджер производства бензола и бутадиена «Нижнекамскнефтехима» (нижнекамского предприятия СИБУРа) Азамат Фаррахов рассказал, как накопленный опыт помогает готовить специалистов и совершенствовать технологические процессы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым