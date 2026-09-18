Производство начинается с людей: как на НКНХ передают опыт и развивают технологи

На нефтехимическом производстве надежность зависит не только от оборудования, но и от знаний людей. Старший менеджер производства бензола и бутадиена «Нижнекамскнефтехима» (нижнекамского предприятия СИБУРа) Азамат Фаррахов рассказал, как накопленный опыт помогает готовить специалистов и совершенствовать технологические процессы.