Производство начинается с людей: как на НКНХ передают опыт и развивают технологи

На нефтехимическом производстве надежность зависит не только от оборудования, но и от знаний людей. Старший менеджер производства бензола и бутадиена «Нижнекамскнефтехима» (нижнекамского предприятия СИБУРа) Азамат Фаррахов рассказал, как накопленный опыт помогает готовить специалистов и совершенствовать технологические процессы.
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