Опубликован график отключения горячей воды в домах, обслуживаемых муниципальной «Тепловой компанией».
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Опубликован график отключения горячей воды в домах, обслуживаемых муниципальной «Тепловой компанией».