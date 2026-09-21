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Орловские новости

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Средний и малый бизнес разместил депозитов на 20% больше

Средний и малый бизнес разместил депозитов на 20% больше

Компании среднего и малого бизнеса за семь месяцев 2026 года провели 8,2 млн депозитных сделок — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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