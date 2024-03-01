А Лерчек просто закрывался

Главное следственное управление СКР прекратило за отсутствием состава преступления второе уголовное дело по обвинению в легализации денежных средств в особо крупном размере в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной подписчикам как Лерчек.
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