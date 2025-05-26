Плюнул в охранника: мужчина собирался взорвать здание посольства США

Мужчина арестован по подозрению в попытке взорвать здание посольства США в Израиле. Американской гражданин Джозеф Ноймайер депортирован израильскими властями после того, как в его сумке были обнаружены три бутылки с зажигательной смесью, сообщает министерство юстиции.
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