Плюнул в охранника: мужчина собирался взорвать здание посольства США

Мужчина арестован по подозрению в попытке взорвать здание посольства США в Израиле. Американской гражданин Джозеф Ноймайер депортирован израильскими властями после того, как в его сумке были обнаружены три бутылки с зажигательной смесью, сообщает министерство юстиции.