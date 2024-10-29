Сайнс выиграл Гран-при Мексики; Ferrari обогнала Red Bull в зачете Формулы-1

Карлос Сайнс одержал доминирующую победу на Гран-при Мехико, опередив Ландо Норриса и Шарля Леклера. Двойной подиум Ferrari в сочетании с борьбой Red Bull теперь позволяет итальянской команде опережать действующих чемпионов мира в зачете конструкторов.