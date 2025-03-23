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Квартира, дом, дача

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Старинный рецепт против гнили древесины: дешево, эффективно, безопасно!

Старинный рецепт против гнили древесины: дешево, эффективно, безопасно!

Меня зовут Иван, я уже много лет занимаюсь строительством и ремонтом деревянных домов. За эти годы я перепробовал множество различных средств для защиты древесины, но одним из самых надежных и проверенных временем оказалось именно то, которое я готовлю сам.

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