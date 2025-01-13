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Царьград

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Замглавы московского метро перед арестом переписал на жену элитную недвижимость

Замглавы московского метро перед арестом переписал на жену элитную недвижимость

Замглавы московского метро Дмитрий Дощатов незадолго до ареста передал бывшей жене элитную недвижимость.

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