АвтоВАЗ показал первое фото салона электрической Lada Aura

АвтоВАЗ выпустил опытный экземпляр электромобиля Lada e-Aura. Пресс-служба компании 31 октября опубликовала первое фото интерьера удлиненного седана, сделанное в ходе посещения автозавода главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским.
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