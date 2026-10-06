Западные страны не уделяют должного внимания возможному экологическому ущербу от атак на суда в Чёрном море, поскольку в противостоянии с Россией считают допустимыми любые методы.
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