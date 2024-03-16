Резкое снижение: на сколько уменьшилась переработка нефти на российских НПЗ после атак украинских дронов

Снижение нефтеперерабатывающих мощностей, превышающее запланированные показатели, – в первую очередь из-за атак БПЛА и сезонного технического обслуживания НПЗ – может быть ключевой причиной, по которой Россия сосредоточится на сокращении добычи нефти, а не на экспорте.