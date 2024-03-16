Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    автор какое то пиздобольство тут разводит! Наши парни уже херачат нато и будь здоров,а полезут еще так по столицам эт...Как Россия может ...
  • Гарий Щерба
    Там  ВСЕ ЖАБАГОВОРЯЩИЕ  и  ПОЛЯГУТ ...!!!Макрон сообщил, ч...
  • Гарий Щерба
    Вот же  ВЫБЛЯДОК  НАЦИСТСКИЙ ....!!!Начальник Генштаб...

Резкое снижение: на сколько уменьшилась переработка нефти на российских НПЗ после атак украинских дронов

Резкое снижение: на сколько уменьшилась переработка нефти на российских НПЗ после атак украинских дронов

Снижение нефтеперерабатывающих мощностей, превышающее запланированные показатели, – в первую очередь из-за атак БПЛА и сезонного технического обслуживания НПЗ – может быть ключевой причиной, по которой Россия сосредоточится на сокращении добычи нефти, а не на экспорте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх