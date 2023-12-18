Девушку с одинаковым ростом и весом спасли сибирские врачи

Из-за большого веса многие больницы отказывались ее лечить В Красноярском крае врачи спасли девушку, которая из-за большого веса не могла нормально спать – ее мучили сильный храп и остановки дыхания, сообщает ТВК.
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