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Девушку с одинаковым ростом и весом спасли сибирские врачи

Девушку с одинаковым ростом и весом спасли сибирские врачи

Из-за большого веса многие больницы отказывались ее лечить В Красноярском крае врачи спасли девушку, которая из-за большого веса не могла нормально спать – ее мучили сильный храп и остановки дыхания, сообщает ТВК.

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