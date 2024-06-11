Каскадёр из Головинского выполняла трюки в десятках фильмов и сериалов

На съёмках её не раз сбивала машина Каскадёр с 23-летним стажем, жительница Пулковской улицы Наталья Петрусинская снималась в десятках фильмов и сериалов, работала с Андреем Кончаловским, Сергеем Ашкенази, Кареном Оганесяном и другими режиссёрами.