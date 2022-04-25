1873. Как за три недели подчинить огромную страну. Мастер-класс Франсуа Гарнье

Захват Намдиня означал, что вся дельта Красной реки со всеми городами, крепостями и семью миллионами жителей меньше чем за три недели покорилась горстке французов, насчитывавшей меньше двухсот человекБитва при НамдинеВернувшись в Ханой, капитан-лейтенант Гарнье и его союзник, торговец-авантюрист Дюпуи, имевший небольшую частную «армию» наемников, решили атаковать Сан-Тай – город в 40 км от Ханоя, где, по сведениям лазутчиков, находился в этот момент принц Хоанг Ко Вием с нанятыми им воинами «Черного флага».