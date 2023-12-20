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Приморский край попал в алкогольный антирейтинг 2023 года

Приморский край попал в алкогольный антирейтинг 2023 года

Приморский край вошел в алкогольный антирейтинг, который составила «Трезвая Россия» за 2023 год. В своем мониторинге они разделили регионы на две категории и проранжировали их от самых не пьющих, до самых пьющих.

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