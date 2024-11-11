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Курские новости

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Куряне приграничья получили ответ о том, как получить компенсацию за найм жилья

Куряне приграничья получили ответ о том, как получить компенсацию за найм жилья

О процессе получения компенсации за найм жилья жителям из Курского приграничья, вынужденным снимать квартиры из-за атак ВСУ, дала разъяснения министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова.

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