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Лошади попали под поезд в области Жетысу

Лошади попали под поезд в области Жетысу

Под грузовой поезд попали 11 лошадей в Жетысуской области. Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, 31 августа текущего года на перегоне Быжы-Бахша  машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения домашних животных на железной дороге.

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