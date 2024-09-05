Лошади попали под поезд в области Жетысу

Под грузовой поезд попали 11 лошадей в Жетысуской области. Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, 31 августа текущего года на перегоне Быжы-Бахша машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения домашних животных на железной дороге.