Мир кулинарии

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Простая солянка по-домашнему.

Простая солянка по-домашнему.

Ингредиенты на 5-6 порций: Вода – 2 л Картофель – 300 г Лук зеленый (для бульона) – 30 г Лук репчатый – 1 шт.

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